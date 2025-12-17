Число погибших камбоджийцев в конфликте на границе с Таиландом возросло до 17

Ранения получили 77 человек, сообщили в Минобороны Камбоджи

ХАНОЙ, 17 декабря. /ТАСС/. Число камбоджийцев, погибших за время обострившегося с начала этого месяца пограничного конфликта Камбоджи и Таиланда, увеличилось до 17, ранее сообщалось о 15 жертвах. Об этом пишет газета Khmer Times со ссылкой на пресс-секретаря Министерства национальной обороны Камбоджи генерал-лейтенанта Мали Сочхеат.

С момента начала нападения тайских военных 7 декабря 2025 года погибли 17 камбоджийцев, включая младенца, 77 человек получили ранения, указала представитель Минобороны.

Она подчеркнула, что использование тайской армией в пограничном конфликте тяжелого вооружения, а также истребителей F-16, ракетных установок, дронов, кассетных бомб, применение отравляющего газа и вторжение значительного воинского контингента на территорию Камбоджи является открытым нарушением Устава ООН, Хартии АСЕАН и фундаментальных принципов международного права.

"Министерство национальной обороны Камбоджи вновь требует, чтобы тайские военные прекратили все акты агрессии, прекратили распространение дезинформации и беспорядочные атаки на невинное гражданское население и инфраструктуру", - заявила Сочхеат.

Столкновения с применением стрелкового оружия начались на границе Таиланда и Камбоджи 7 декабря. По версии камбоджийского Минобороны, после того как в течение нескольких дней тайские вооруженные силы осуществляли различные провокационные действия в приграничных районах с целью разжечь новый виток конфронтации, они начали атаковать камбоджийские позиции.

Армия Таиланда заявила, что камбоджийские силы первыми начали артиллерийский обстрел таиландских позиций в приграничной зоне, а таиландские военные в ответ атаковали военную инфраструктуру Камбоджи с целью установить контроль над ключевыми районами и нанести урон противнику.