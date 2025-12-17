Камбоджа призвала международное сообщество защитить ее от агрессии Таиланда

Военные действия Таиланда предпринимаются не в целях самообороны, а представляют собой атаку на суверенитет и территориальную целостность Камбоджи, заявил ее министр информации Нет Пхеактра

ХАНОЙ, 17 декабря. /ТАСС/. Камбоджа призывает ООН и международное сообщество защитить ее от агрессии Таиланда. Об этом заявил камбоджийский министр информации Нет Пхеактра, высказывание которого приводит издание Khmer Times.

По его словам, военные действия Таиланда против Камбоджи предпринимаются не в целях самообороны, как заявляет тайская сторона, а представляют собой атаку на суверенитет и территориальную целостность Камбоджи. "Это открытое нападение на суверенитет и территориальную целостность Камбоджи, требующее от ООН и международного сообщества немедленных действий для прекращения этой агрессии и ужасных преступлений против камбоджийского народа", - подчеркнул министр.

Он указал, что Таиланд не только начал атаки на камбоджийские войска, защищающие суверенитет и территориальную целостность своей страны, но и нацелился на ее мирных жителей и гражданскую инфраструктуру. "Тайская сторона солгала миру и выдвигала ложные обвинения против Камбоджи, чтобы создать предлог для вторжения на камбоджийскую территорию, и теперь мир ясно знает, что Таиланд начал нападение на Камбоджу и развязал агрессивную войну, чтобы отвлечь внимание от собственного глубоко укоренившегося внутриполитического кризиса", - сказал Пхеактра.

Столкновения с применением стрелкового оружия начались на границе Таиланда и Камбоджи 7 декабря. По заявлению камбоджийского министерства национальной обороны, после того, как в течение нескольких дней тайские вооруженные силы осуществляли различные провокационные действия в приграничных районах с целью разжечь новый виток конфронтации, они начали целенаправленно атаковать камбоджийскую территорию.