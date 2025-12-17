США пока не внесли власти Венесуэлы в террористические списки

Республика также не находится в списке стран - спонсоров терроризма, который размещен на сайте Госдепа

ВАШИНГТОН, 17 декабря. /ТАСС/. Венесуэльские власти отсутствуют в американском списке иностранных террористических организаций, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа о признании их такой организацией.

В списке, размещенном на сайте Госдепартамента, значится наркокартель Cartel de los Soles ("Картель солнц"), который, по версии Вашингтона, связан с властями Венесуэлы и существование которого Каракас отрицает. Картель был официально признан администрацией США иностранной террористической организацией 24 ноября. Однако никакие структуры, относящиеся к венесуэльскому правительству, в список пока включены не были.

Венесуэла также не находится в списке стран - спонсоров терроризма, который тоже размещен на сайте Госдепа. В него входят Иран, КНДР, Куба и Сирия, хотя представители американских властей допускали возможность исключения последней из списка.

Ранее Трамп заявил, что приказал блокировать все подсанкционные танкеры, направляющиеся в Венесуэлу и из нее. Американский лидер в своей публикации в социальной сети Truth Social добавил, что признает венесуэльские власти "иностранной террористической организацией".