Премьер Польши заявил, что президент уже много недель не отвечает на его звонки

По словам Дональда Туска, начало отношений c Каролем Навроцким "было не самым плохим"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил телеканалу Polsat, что президент Кароль Навроцкий уже много недель не отвечает на его телефонные звонки.

"Много недель он (президент Польши - прим. ТАСС) не подходит к телефону", - посетовал Туск.

"Я действительно предпринял попытки тесного сотрудничества с президентом, если говорить о внешней политике, но много недель [на это] нет никакой реакции, включая игнорирование телефонных звонков", - пояснил далее премьер-министр.

По словам Туска, "начало [отношений c президентом] было не самым плохим". "По крайней мере президент отвечал на СМС или на телефонные звонки", - вспомнил глава правительства. Но потом "к сожалению, господин президент и его люди стали делать все, чтобы сохранить конфликт и вторгаться в компетенции, которые принадлежат правительству", указал Туск.

Кароль Навроцкий стал президентом Польши 6 августа. С этого времени начал развиваться его конфликт с премьер-министром. Уже в августе Туск пообещал, что "будет безжалостным" в отношении нового президента и его инициатив. В ноябре Навроцкий назвал Туска "худшим премьером в истории Польши после 1989 года".