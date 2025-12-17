В Казахстане призвали наказать одобряющих атаки КТК за пропаганду терроризма

Депутат Мажилиса Айдос Сарым отметил, что также просит организовать широкую разъяснительную работу среди населения о недопустимости распространения подобных призывов

АСТАНА, 17 декабря. /ТАСС/. Депутат Мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана от правящей партии Amanat Айдос Сарым призвал проверить и привлечь к ответственности по статьям Уголовного кодекса о пропаганде терроризма и государственной измене граждан, которые призывают к ударам по Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК) и другой инфраструктуре, а также одобряют такие атаки в социальных сетях, из-за которых республика может получать ущерб в $500 млн в месяц.

Депутатский запрос он направил генеральному прокурору и вице-премеру - министру культуры и информации на пленарном заседании палаты парламента. "Просим вас рассмотреть следующие вопросы: дать правовую оценку действиям граждан, публично призывающих к нанесению ударов по критически важным для Казахстана инфраструктурным объектам. Рассмотреть возможность квалификации данных действий по статье 256 Уголовного кодекса Республики Казахстан (пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма) и статье 175 (государственная измена)", - сказал он, зачитывая запрос.

Депутат отметил, что также просит организовать широкую разъяснительную работу среди населения о недопустимости распространения подобных призывов. По его словам, после случившегося на КТК "в социальных сетях появляются публикации граждан, открыто одобряющих и поддерживающих атаки на эту критически важную для государства инфраструктуру". "Подобные действия явно выходят за рамки конституционного права на свободу слова и наносят прямой ущерб национальным интересам", - сказал он.

Также парламентарий отметил, что из-за атаки бюджет Казахстана понес убытки. "Годовая экспортная выручка, поступающая через КТК, составляет порядка $30 млрд. Из них треть направляется в Национальный фонд, формируя около 20% налоговых поступлений страны. По экспертным оценкам, потенциальные ежемесячные потери при длительном простое могут достигать $500 млн", - сказал депутат.

Атака на КТК, через который Казахстан поставляет основную часть нефти на экспорт, произошла утром 29 ноября с применением украинского беспилотного морского дрона. В Минэнерго Казахстана назвали диверсию недопустимой и угрожающей мировой энергобезопасности. МИД республики выразил протест, внешнеполитическое ведомство Украины сообщило, что приняло это к сведению. В Минэнерго республики ранее сообщали, что республика переоринетироовала потоки нефти на другие направления из-за снижения возможностей прокачки, а также снизила добычу как минимум на 480 тыс. тонн.