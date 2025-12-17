NBC: в штате Мэриленд рассмотрят вопрос компенсаций чернокожим за годы рабства

НЬЮ-ЙОРК, 17 декабря. /ТАСС/. Специальная комиссия для изучения потенциальных компенсаций чернокожим американцам за годы рабства будет создана в штате Мэриленд. Об этом сообщил телеканал NBC.

По его данным, законодатели штата смогли преодолеть соответствующее вето губернатора штата Уэса Мура, который, будучи единственным чернокожим губернатором в США, долгое время выступал против такой инициативы. Как уточнил NBC, Мур полагал, что "наследие рабства было уже достаточно изучено", но контролирующие обе палаты заксобрания Мэриленда демократы посчитали, что необходима спецкомиссия для более глубокого изучения вопроса.

По информации телеканала, среди мер могут быть официальные извинения властей, денежные компенсации, возврат налога на имущество, льготы на покупку жилья и льготы для бизнеса, списание долгов и бесплатное обучение в вузах. Чернокожее население составляет 30% жителей Мэриленда.

В 2021 году власти города Эванстон (штат Иллинойс) первыми в США согласовали выделение средств на улучшение жилищных условий семьям афроамериканцев, пострадавших в прошлом из-за притеснений и дискриминации. Средства в размере $10 млн в течение 10 лет будут выделяться из организованного местными властями специального фонда, который предназначен для афроамериканцев, живших в Эванстоне в 20-м веке, и их потомков, которые в силу притеснений со стороны властей оказались с точки зрения жилья в неравном положении относительно остального населения.