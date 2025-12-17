Советник президента Бразилии: БРИКС наращивает возможности посредничества

Селсу Аморим отметил, что объединение уже вносит вклад в мир и диалог между странами

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 17 декабря. /Корр. ТАСС Дмитрий Гадалин/. Сообщество БРИКС постепенно укрепляет собственный потенциал посредничества в урегулировании международных конфликтов. Такое мнение в интервью ТАСС выразил специальный помощник президента Бразилии по международным вопросам Селсу Аморим.

"Мы (БРИКС - прим. ТАСС) уже вносим вклад в мир и диалог между странами, - заявил он. - Примером растущей роли сообщества стало появление предложений по урегулированию на Украине, например, бразильско-китайского плана".

По словам Аморима, Бразилия с самого начала конфликта отвергала попытки Запада навязать одностороннее видение путей урегулирования на Украине и указывала на необходимость участия всех сторон в обсуждении условий мира и безопасности. "Я считаю, что Бразилия сыграла свою роль. Может быть, она и была крошечной, но вместе с Китаем мы выполнили определенную задачу. Идея [об участии в переговорах по урегулированию всех сторон конфликта] получила в итоге поддержку, - подчеркнул советник бразильского лидера. - Бразилия и КНР должны продолжать в том же духе".

Китай и Бразилия в 2024 году отмечали, что единственный путь к урегулированию конфликта на Украине лежит через диалог и переговоры. Члены БРИКС предлагали провести "в подходящее время" международную конференцию "с равноправным участием всех сторон и обсуждением всех мирных планов.