Бразилия выступает за сотрудничество БРИКС в борьбе с терроризмом

Советник бразильского президента Селсу Аморим отметил, что важным направлением партнерства по этому вопросу должен стать обмен информацией

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 17 декабря. /Корр. ТАСС Дмитрий Гадалин/. Бразилия поддерживает идею укрепления сотрудничества стран БРИКС в противодействии международному терроризму. Об этом в интервью ТАСС заявил специальный помощник президента Бразилии по международным вопросам Селсу Аморим.

"Прежде всего, речь идет об обмене информацией. Возможная институционализация этого партнерства, важного в моем понимании, будет зависеть от конкретных обстоятельств", - заявил он.

По словам Аморима, другим важным направлением сотрудничества должна стать совместная борьба с международным наркотрафиком. "Эта проблема стала действительно глобальной, и она будет оказывать влияние на международные отношения. В этом контексте я считаю, что интенсивное сотрудничество стран БРИКС на этом направлении не только возможно, но и, очевидно, очень полезно", - указал советник главы государства.

В апреле Аморим сообщил, что руководство Бразилии уже представило странам БРИКС конкретные предложения по стимулированию возможностей специализированных ведомств.