Советник президента Бразилии: попытки вторжения США в Венесуэлу не имеют оправданий

Селсу Аморим отметил, что Соединенные Штаты должны в первую очередь принять меры по борьбе с наркотрафиком внутри страны

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 17 декабря. /Корр. ТАСС Дмитрий Гадалин/. Возможная агрессия Соединенных Штатов в отношении Венесуэлы не может иметь никаких оправданий. Об этом в интервью ТАСС заявил специальный помощник президента Бразилии по международным вопросам Селсу Аморим.

"В конфликте [США и Венесуэлы] пересекаются цели по смене режима и борьбе с наркотиками, - указал дипломат. - Ничто не может оправдать военную операцию или вторжение".

По словам Аморима, США должны в первую очередь принять меры по борьбе с наркотрафиком внутри страны. "Проблема заключается не только в том, где производятся наркотики или через какие территории проходит наркотрафик. Разве, скажем, в Бразилии, куда наркотики поступают и распространяются, хранятся деньги наркоторговцев? Нет, они оседают в Соединенных Штатах. Там есть финансовые учреждения, деятельность которых необходимо проверять", - подчеркнул советник бразильского лидера.

При этом Аморим отметил, что Бразилия открыта к сотрудничеству с Белым дом в борьбе с наркотрафиком. "Я думаю, Бразилия действительно могла бы оказать содействие на этом направлении. <…> В контексте наркотрафика [бразильский президент] Луис Инасиу Лула да Силва уже отмечал, что Бразилия и США могут сотрудничать. Я думаю, что это сотрудничество также могло бы включать и Венесуэлу", - заключил он.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро неоднократно предупреждал, что его страна подвергается самой серьезной за последние 100 лет угрозе вторжения со стороны США с целью завладеть крупнейшими в мире разведанными запасами нефти. Вашингтон бездоказательно обвиняет венесуэльские власти в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. ВМС США разместили в Карибском море ударную группу кораблей во главе с авианосцем Gerald R. Ford, атомную подводную лодку, более 16 тыс. военнослужащих. С сентября ВС США потопили в регионе не менее 20 скоростных лодок, в результате чего погибли более 80 человек.