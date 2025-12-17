FT: Стармер заставил МО переработать план военных инвестиций

Это связано с финансовыми проблемами, уточняет газета

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 17 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер попросил руководство Минобороны скорректировать план военных инвестиций из-за финансовых проблем и теперь обнародование документа может быть перенесено на 2026 год. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Военачальники добиваются, по данным издания, "увеличения расходов на оборону, однако Стармер и глава Минфина Рейчел Ривc сталкиваются с серьезными финансовыми ограничениями". Теперь план капиталовложений на военные нужды, который намеревались обнародовать до Рождества, вряд ли будет подготовлен до Нового года, говорится в публикации.

По свидетельству источников, близких к дискуссиям, Стармер "обеспокоен некоторыми аспектами плана, особенно касающимися стоимости". Между канцелярией премьера и оборонным ведомством "существуют разногласия", добавили они.

Сейчас Великобритания выделяет на оборону 2,3% ВВП. Ранее британские власти объявили, что доведут военные расходы до 2,5% ВВП к 2027 году. При этом Стармер называл конечной целью повышение оборонных трат до 3% ВВП в парламенте следующего созыва, выборы которого пройдут не позднее августа 2029 года.