Вице-канцлер ушел от ответа на вопрос об участии ВС ФРГ в "силах для Украины"

Ларс Клингбайль при этом напомнил, что Берлин оказывает наибольшую помощь Киеву

БЕРЛИН, 17 декабря. /ТАСС/. Вице-канцлер, министр финансов Германии Ларс Клингбайль (СДПГ) ушел от ответа на вопрос о возможном участии Бундесвера (ВС ФРГ) в "многонациональных силах для Украины".

"Мы не должны бежать впереди паровоза, но [должны] вести дискуссии, когда это действительно предстоит", - сказал он в интервью газете Neue Osnabr cker Zeitung в ответ на соответствующий вопрос. "Ясно, что Германия всегда будет оправдывать возложенную на нее ответственность", - утверждал вице-канцлер, напомнив, что Германия на сегодняшний день оказывает наибольшую помощь Киеву.

Лидеры стран Евросоюза в понедельник выступили с совместным заявлением по итогам переговоров в Берлине. Они считают, что гарантии Киеву должны включать "создание возглавляемых Европой, состоящих из заинтересованных стран "многонациональных сил для Украины", которые должны быть сформированы "в рамках "коалиции желающих" и при поддержке США". В заявлении указывается, что "эти силы будут помогать в восстановлении ВСУ, обеспечении контроля над воздушным пространством Украины и безопасности на море, а также посредством операций внутри Украины".

Москва выступает против присутствия военнослужащих стран НАТО на Украине. 21 августа министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что обеспечение гарантий безопасности Украины путем "иностранной военной интервенции на какую-то часть украинской территории" для России будет неприемлемым.