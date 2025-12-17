В Казахстане будут назначать до 12 лет колонии за нападение на медиков

Кроме того, не опасное для жизни и здоровья медиков насилие будет наказываться штрафом до $7,6 тыс., либо общественными работами на срок до 600 часов, либо ограничением свободы до трех лет

АСТАНА, 17 декабря. /ТАСС/. Мажилис (нижняя палата) парламента Казахстана принял закон, который предусматривает введение наказания в виде лишения свободы на срок до 12 лет за применение насилия в отношении медицинских работников и водителей бригад скорой помощи, после нескольких резонансных случаев. Решение приняли депутаты на пленарном заседании в среду.

Законом вводится новая статья в уголовный кодекс, которая предусматривает, что применение насилия в отношении медработников при наличии отягощающих обстоятельств наказывается лишением свободы на срок от 7 до 12 лет, без отягощающих обстоятельств - от 5 до 10 лет. Кроме того, не опасное для жизни и здоровья медиков насилие будет наказываться штрафом до $7,6 тыс., либо общественными работами на срок до 600 часов, либо ограничением свободы до 3 лет.

Также наказывать будут за угрозы применения насилия в отношении медиков, максимальный срок лишения свободы за такое преступление - до трех лет.

Закон принят после нескольких резонансных случаев нападения на медицинских работников, например, в Костанайской областной больнице пациент избил хирурга, который в результате попал в реанимацию в тяжелом состоянии. После этого президент Касым-Жомарт Токаев поручил ужесточить наказание за такие преступления, а министр здравоохранения Акмарал Альназарова в июле обращалась к гражданам с призывом прекратить нападения и сообщала, что в больницах из-за этого была усилена охрана.