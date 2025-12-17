Парламент Гагаузии возобновил работу ЦИК для подготовки к выборам

Они назначены на 22 марта 2026 года

КИШИНЕВ, 17 декабря. /ТАСС/. Народное собрание Гагаузии (НСГ) приняло постановление о возобновлении работы Центральной избирательной комиссии региона, которая займется подготовкой к очередным выборам в законодательный орган.

"Центральной избирательной комиссии Гагаузии, утвержденной постановлением Народного Собрания Гагаузии №436-СЗ/VI от 09.02.2021 года, возобновить свою деятельность и организовать проведение выборов в Народное Собрание Гагаузии, назначенных на 22 марта 2026 года", - говорится в опубликованном на парламентском сайте постановлении.

В августе 2025 года НСГ отложило принятие решения о дате очередных выборов нового состава до прояснения юридических вопросов. Как рассказал ТАСС первый заместитель главы региона Илья Узун, тогда власти Молдавии попытались повлиять на проведение выборов в Гагаузии, упразднив Апелляционную палату Комрата, которая их утверждает, а также попытались переподчинить ЦИК Гагаузии Кишиневу. На период споров парламент Гагаузии распустил ЦИК автономии.

Как говорится в сообщении, депутаты доукомплектовали ЦИК, который состоит из девяти членов, а также приняли другие решения для организации выборов.