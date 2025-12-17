В США закроют центр атмосферных исследований за "климатическое паникерство"

Власти проводят всестороннюю проверку деятельности центра

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 17 декабря. /ТАСС/. Национальный научный фонд США (NSF) намерен закрыть Национальный центр атмосферных исследований (NCAR) за "климатическое паникерство". Об этом сообщил директор Административно-бюджетного управления правительства США Рассел Воут.

"Национальный научный фонд США планирует закрыть Национальный центр атмосферных исследований в Боулдере, штат Колорадо. Это учреждение - один из самых больших источников климатического паникерства в стране", - написал политик в X.

Он отметил, что сейчас власти проводят всестороннюю проверку деятельности центра. Воут заверил, что важные проекты центра, включая исследование погоды, перенесут в другое учреждение. По данным газеты USA Today, комментарий для которой дал Воут, власти США намерены найти "новые зеленые мошеннические проекты" и пресечь их реализацию.

Выступая на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре, президент США Дональд Трамп заявил, что не верит предупреждениям об изменении климата, и назвал это "величайшим мошенничеством". Ранее администрация Трампа свернула программы поддержки для развития возобновляемых источников энергии, делая ставку на ископаемое топливо. В июле текущего года американский президент подписал указ о прекращении государственных субсидий в солнечную и ветровую энергетику.

NCAR был основан в 1960 году. Центр занимается исследованием погоды и процессов, происходящих в атмосфере Земли и смежных с ней системах. Кроме того, он предоставляет поддержку молодым ученым в виде стипендий и бесплатных лекций.