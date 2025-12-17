Трамп поздравил Бабиша с назначением премьером Чехии

Президент США надеется на успешное сотрудничество

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 17 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп поздравил Андрея Бабиша с повторным назначением на пост премьер-министра Чехии и надеется добиться совместных успехов в обороне, энергетике и борьбе с нелегальной миграцией.

"Очень приятно видеть Андрея Бабиша вновь назначенным премьер-министром Чешской Республики. Вместе мы вновь добьемся больших успехов в обороне, энергетике и борьбе с нелегальной миграцией - так же, как мы это делали во время наших первых сроков. Андрей знает, как заключать сделки, и я ожидал от него невероятных результатов, в том числе по F-35. Поздравляю, Андрей!" - написал Трамп в TruthSocial в ночь на среду.

Возглавляемое Бабишем политическое движение АNО ("Акция недовольных граждан") победило на состоявшихся в Чехии 3 и 4 октября парламентских выборах. По их итогам президент республики Петр Павел 15 декабря назначил правительство, сформированное и возглавляемое премьером Бабишем.