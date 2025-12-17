МИД КНР: дрейф стран Европы в сторону Пекина не изменит мирную политику Китая

Как уточнил официальный представитель китайского дипведомства Го Цзякунь, КНР поддерживает все усилия, способствующие мирному урегулированию

Редакция сайта ТАСС

ПЕКИН, 17 декабря. /ТАСС/. Возможные попытки отдельных европейских стран сблизиться с КНР ради давления на США по вопросу Украины не изменят мирную политику китайских властей. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

"Позиция Китая по украинскому кризису всегда была последовательной и однозначной, - подчеркнул он на брифинге, комментируя возможный дрейф нескольких стран ЕС в сторону Пекина. - Китай неизменно проводит независимую мирную внешнюю политику".

Как уточнил официальный представитель, КНР поддерживает все усилия, способствующие мирному урегулированию. Он выразил надежду, что каждая из заинтересованных сторон будет способствовать диалогу и переговорам, "чтобы как можно скорее достичь справедливого, устойчивого и обязующего мирного соглашения".

Го Цзякунь также отметил, что на фоне мирного взаимодействия с другими странами китайская сторона также "решительно защищает свой суверенитет, безопасность и интересы развития".

Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщило, что британские чиновники планируют шантажировать Соединенные Штаты "перспективами сближения Европы с Китаем". Отмечается, что Лондон, Париж и Берлин намерены "доводить до Вашингтона сигналы о готовности начать дрейф в сторону Пекина, если США продолжат продвигать не устраивающую европейцев сделку по Украине".