NYT: ЕС и США согласовали план по гарантиям безопасности для Украины

Как сообщает газета, Соединенные Штаты не будут участвовать в развертывании войск на Украине, вместо этого Вашингтон планирует использовать службы разведки для мониторинга соблюдения режима перемирия

© Alexandros Michailidis/ Shutterstock/ FOTODOM

НЬЮ-ЙОРК, 17 декабря. /ТАСС/. Представители США и Евросоюза в Берлине одобрили два документа, в которых изложены пункты гарантий безопасности для Киева. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По их информации, в двух документах, сформированных по итогам дипломатических переговоров, первоочередным условием является сокращение численности ВСУ с 900 тыс. до 800 тыс. человек на мирное время, а также усиление украинской армии при поддержке ЕС и США. Отдельно указывается, что контингент войск европейских стран, развернутых на Украине в рамках этого плана, будет размещен на западе страны, вдали от границы с Россией. Газета не уточняет, какие именно страны отправят свои силы на Украину, однако сообщается, что это будет объявлено позже в частном порядке.

Как сообщает NYT, США не будут участвовать в развертывании войск на Украине, вместо этого Вашингтон планирует использовать службы разведки для мониторинга соблюдения режима перемирия.

15 декабря канцлер Германии Фридрих Мерц утверждал, что европейские страны и США якобы готовы предоставить Украине гарантии безопасности, сходные со статьей 5 НАТО, в случае установления перемирия. В тот же день американская газета The Wall Street Journal написала со ссылкой на американских чиновников, что США дали обещание поддержать европейские гарантии безопасности и заручиться поддержкой Сената.

Статья пять подписанного в Вашингтоне в 1949 году Североатлантического договора НАТО закрепляет принцип коллективной обороны альянса. Она обязывает всех участников блока отвечать на любое нападение на одну из стран НАТО.