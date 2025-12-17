The Indian Express: в Нью-Дели усилили меры безопасности из-за угрозы терактов

По данным издания, подразделениям на местах было поручено усилить бдительность, особенно в местах проведения массовых собраний

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 декабря. /ТАСС/. Власти Индии ввели усиленные меры безопасности в Нью-Дели из-за повышенной угрозы террористических атак в отношении граждан Израиля во время празднования еврейского праздника Ханука.

По сообщению издания The Indian Express, меры приняты на основе данных индийских спецслужб о возможных атаках на посольство Израиля в Нью-Дели боевиков террористических организаций "Аль-Каида" и "Исламское государство" (запрещены в РФ).

"В повышенную готовность приведен личный состав 15 полицейских округов и военизированные силы по охране железных дорог. Усилена охрана посольства и консульских учреждений Израиля, синагоги, еврейских общественных центров и популярные туристические объекты, которые посещают граждане Израиля", - сказал изданию представитель сил безопасности. Подразделениям на местах было поручено усилить бдительность, особенно в местах проведения массовых собраний, религиозных мероприятий, в гостиницах, ресторанах и деловых учреждениях.

Кроме Нью-Дели, меры безопасности усилены в Мумбаи и других индийских мегаполисах, а также в штате Гоа на юго-западе Индии, которые часто посещают граждане Израиля. Контртеррористические меры властей вызваны в том числе атакой на людей в районе расположенного в Сиднее пляжа Бондай, где 14 декабря двое мужчин открыли огонь по участникам мероприятия, посвященного еврейскому празднику Ханука. В результате нападения, которое власти Австралии признали терактом, погибли по меньшей мере 15 человек, еще 42 были ранены.