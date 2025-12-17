Экс-премьер Польши опроверг возможность раскола крупнейшей правой партии

Матеуш Моравецкий также опроверг заявления премьер-министра Дональда Туска о том, что лидер ПиС Ярослав Качиньский уже не является главной фигурой в партии

Матеуш Моравецкий © John MacDougall - Pool/ Getty Images

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Экс-премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий (2017-2023) опроверг сообщения о возможном расколе крупнейшей оппозиционной правой партии Польши "Право и справедливость" (ПиС). Об этом он заявил в интервью телеканалу Polsat.

"Нет и речи о том, что мы (ПиС - прим. ТАСС) разделимся, мы - одно целое. ПиС - это моя партия", - сказал он. Таким образом политик отверг сообщения ряда польских СМИ о намерении создать новую правую партию.

Моравецкий также опроверг заявления нынешнего премьер-министра Дональда Туска о том, что лидер ПиС Ярослав Качиньский уже не является главной фигурой в партии. "Лидером польских правых является Ярослав Качиньский", - сказал Моравецкий.

Во вторник Дональд Туск выразил мнение, что "Ярослав Качиньский утратил статус лидера польских правых и, кажется, уже окончательно", а "его культ в ПиС уже стал прошлым".

Правая националистическая партия "Право и справедливость" пришла к власти в Польше в результате победы на парламентских выборах в 2015 году и сохраняла статус правящей партии до 2023 года. По данным последних социологических опросов, она является второй по популярности партией в Польше после партии Дональда Туска "Гражданская коалиция".