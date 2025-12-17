Губернатор Калифорнии создал сайт с уголовными делами Трампа

Сам президент США подписан на сайте как "главный преступник"

НЬЮ-ЙОРК, 17 декабря. /ТАСС/. Губернатор штата Калифорния, демократ Гэвин Ньюсом на фоне противостояния с федеральными властями запустил сайт, посвященную уголовным делам президента США Дональда Трампа и его "подельников".

"На фоне публикации новой статистики, свидетельствующей о снижении уровня преступности в Калифорнии, Гэвин Ньюсом создал новую веб-страницу, отслеживающую [деятельность] преступных сообщников Трампа. <...> Пока Калифорния снижает преступность, Дональд Трамп милует наркобаронов и принимает преступников в правительство", - сказано в сообщении пресс-службы губернатора в X.

На сайте губернатора сказано, что на странице можно получить информацию о "судимостях, коррупционных делах и связях с экстремистами" людей из окружения Трампа. В частности, там представлены "личные дела" более 10 связанных с Трампом человек, обвиненных в тяжких преступлениях, таких как мошенничество, коррупция и торговля наркотиками, а также задержанных по делу о штурме Капитолия в 2021 году. Их фотопортреты сгенерированы с помощью ИИ, на каждом из фото стоит красная печать "преступник" или "осужден". Рядом с фотопортретами указаны обвинения, ранее выдвинутые следствием.

Сам Трамп подписан на сайте как "главный преступник". В его "личном деле" упоминается случай, когда он принял в подарок от королевской семьи Катара самолет Boeing 747-8, также приведены обвинения главы Белого дома в мошенничестве с использованием криптовалюты и в связях с покойным финансистом Джеффри Эпштейном, уличенным в растлении несовершеннолетних. "Суд Нью-Йорка обвинил президента [Трампа] в 34 случаях фальсификации деловой документации". - также сказано на сайте Ньюсома.

Как указывает газета Los Angeles Times, запуск этой веб-страницы является частью кампании Ньюсома против Трампа, в ходе которой губернатор и его пресс-служба высмеивают и критикуют различные решения американского лидера в соцсетях. В частности, создание подобного интернет-ресурса может быть ответом на запуск администрацией Белого дома сайта, где приведен список СМИ, обвиненных американским лидером в предвзятости.