Axios: две американские компании претендуют на нефть с задержанного ВС США танкера

Стоимость груза составляет порядка $95 млн

ВАШИНГТОН, 17 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере две американские нефтяные компании, работавшие ранее в Венесуэле, претендуют на содержимое задержанного 10 декабря Вооруженными силами США танкера. Об этом со ссылкой на источники сообщил портал Axios. По данным портала, речь идет о 1,9 млн баррелей венесуэльской нефти.

Компании, претендующие на нефть, могут быть причастны к судебным искам против Венесуэлы на общую сумму $20,8 млрд, связанным с принудительной продажей американского филиала венесуэльской государственной нефтегазовой компании Petroleos de Venezuela CITGO, отмечает Axios.

10 декабря США, используя авианосец Gerald R. Ford, захватили танкер с венесуэльской нефтью в Карибском море. Президент США Дональд Трамп заявил, что страна планирует оставить нефть себе. Позже пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт также сообщила, что США намерены конфисковать задержанный возле побережья Венесуэлы танкер и перевозившуюся на нем нефть.

Венесуэла потребовала от США немедленно освободить экипаж захваченного танкера, вернуть похищенную нефть и прекратить вмешательство в законную торговлю нефтью.

Во вторник вечером Трамп в публикации в соцсети Truth Social написал, что приказал блокировать все подсанкционные танкеры, направляющиеся в Венесуэлу и из нее, а также признает венесуэльские власти "иностранной террористической организацией".