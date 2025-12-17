ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Чехия подтвердила, что не предоставит гарантий финансирования Украины

Премьер республики Андрей Бабиш при этом отметил, что Прага не ставит под сомнение необходимость поддержки Евросоюзом Киева
08:38

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш

© Dan Kitwood/ Getty Images

ПРАГА, 17 декабря. /ТАСС/. Чехия не предоставит "никаких чрезвычайных гарантий" финансирования Украины. Об этом заявил премьер-министр республики Андрей Бабиш на заседании комитета по европейским делам Палаты депутатов (нижней палаты) чешского парламента.

"Чехия не ставит под сомнение необходимость поддержки Евросоюзом Украины. Она, однако, должна быть [подкреплена] финансированием так, как это было до сих пор. Никаких чрезвычайных гарантий [по финансированию] Чехия не будет предоставлять", - привело слова премьера информационное агентство ČTK.

Бабиш в предстоящие дни примет участие в заседании Евросовета, на котором запланировано обсуждение предоставление сообществом дальнейшей помощи Украине. 

