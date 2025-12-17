Kay Flock приговорили к 30 годам тюрьмы

По информации телеканала ABC News, рэпер получил срок за стрельбу и рэкетирство

НЬЮ-ЙОРК, 17 декабря. /ТАСС/. Американский рэпер Kay Flock (настоящее имя - Кевин Перес) приговорен к 30 годам тюремного заключения за стрельбу и рэкетирство. Об этом сообщает телеканал ABC News.

По его информации, рэпер был приговорен к тюремному заключению за то, что был лидером банды, с 2018 по 2021 год неоднократно участвующей в перестрелках с конкурирующими группировками. В результате этого пострадали несколько человек. Kay Flock также был признан виновным в рэкетирстве и покушении на убийство. Рэпер настаивал на том, что изменился и осознал свои ошибки, однако судья, вынесший приговор, заявил, что не увидел настоящего раскаяния. Он отметил, что подсудимый в своих текстах неоднократно пропагандировал насилие и нанес этим огромный вред обществу.

Kay Flock в ноябре 2021 года был назван журналом Billboard лучшим новым исполнителем месяца в жанре хип-хоп. Он вышел на пик популярности в 2022 году после выхода своего хита Shake It, который он исполнил совместно с хип-хоп/рэп исполнительницей Cardi B. Уголовное дело разрушило его музыкальную карьеру, отмечает ABC News.