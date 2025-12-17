Польша намерена продолжать эксгумации на Волыни в 2026 году

Глава польского Минкультуры Марта Ценковская сообщила о необходимости, в частности, закончить работы в деревне Пузники

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Польские власти намерены продолжать работы по поиску и перезахоронению останков жертв Волынской резни на Западной Украине в 2026 году. Об этом сообщила глава Минкультуры Польши Марта Ценковская в эфире радиостанции RMF24.

"Прежде всего нам важно закончить работы в деревне Пузники, поскольку мы полагаем, что там может быть еще одна братская могила. Также мы очень хотим начать работы в деревне Гута Пеняцкая (Львовская область - прим. ТАСС), а также в населенном пункте Острувки (Островы, Луцкий район Волынской области - прим. ТАСС)", - рассказала министр. По ее словам, на работы в Волынской области пока еще не получено разрешение украинской стороны.

Первые работы по поиску и перезахоронению погибших на западе Украины поляков в годы Второй мировой войны начались весной 2025 года в деревне Пузники Тернопольской области. До этого украинская сторона с 2017 года блокировала выдачу разрешений на проведение поисковых работ и перезахоронение останков жертв Волынской резни.

Организация украинских националистов в годы Второй мировой войны в сотрудничестве с немецкими разведывательными органами начала борьбу против советской власти. В 1943 году она организовала УПА (Украинскую повстанческую армию, запрещена в РФ - прим. ТАСС). На совести боевиков ОУН-УПА, которых по имени главы движения стали называть бандеровцами, множество кровавых преступлений, в том числе участие в Холокосте. Летом 1943 года от рук бандеровцев погибли около 100 тыс. поляков, проживавших на территории современной Западной Украины. Варшава признала эти события геноцидом. С 2016 года 11 июля является в Польше Национальным днем памяти жертв Волынской резни, в 2025 году он получил государственный статус.