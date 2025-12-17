В Грузии ликвидируют Антикоррупционное бюро

Оно было создано согласно рекомендации Евросоюза в 2022 году

ТБИЛИСИ, 17 декабря. /ТАСС/. Парламент Грузии в третьем и окончательном чтении принял закон об упразднении Антикоррупционного бюро, которое было создано согласно рекомендации Евросоюза в 2022 году. Голосование в прямом эфире транслировалось на сайте законодательного органа.

За закон проголосовали 77 депутатов. Закон направлен на подпись президенту Грузии. После того как Михаил Кавелашвили его подпишет, Антикорупционное бюро прекратит работу 2 марта 2026 года.

Функции бюро перейдут в Службу государственного аудита.

Как ранее отмечал спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили, в задачи Антикоррупционного бюро входят сбор и мониторинг деклараций должностных лиц, партий и неправительственных организаций, однако эти функции больше подходят Службе государственного аудита.

Антикоррупционное бюро Грузии было создано в конце 2022 года. Формирование подобного органа было одной из рекомендаций Евросоюза для получения статуса кандидата в члены ЕС.