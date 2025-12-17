Байден считает, что Россия и Китай могут стать мировыми лидерами

Экс-президент США при этом призвал Вашингтон продолжать придерживаться своей нынешней роли, так как, по его словам, Соединенные Штаты "в долгу перед миром"

Редакция сайта ТАСС

Джо Байден © AP Photo/ Jacquelyn Martin

ВАШИНГТОН, 17 декабря. /ТАСС/. Россия или Китай могут забрать мировое лидерство в том случае, если США больше не будут его удерживать. Такое мнение выразил 46-й президент США Джо Байден.

"Если не мы (США - прим. ТАСС) будем лидерами, то кто будет руководить миром? Россия? Китай?" - приводит в среду газета The Hill заявление Байдена, сделанное во время открытия его президентской библиотеки 15 декабря.

Экс-президент также призвал Вашингтон продолжать придерживаться своей нынешней роли, так как, по его словам, США "в долгу перед миром" и могут это осуществить.