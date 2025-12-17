Арагчи: Иран не откажется от законного права на развитие мирного атома

По словам главы МИД исламской республики, атаки США и Израиля в июне на ядерные объекты Ирана, хотя и повредили здания и оборудование, не смогли уничтожить технологии

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Иран никогда не откажется от законного права на развитие ядерной программы в мирных целях, в том числе на обогащение урана. Об этом заявил глава МИД исламской республики Аббас Арагчи.

"Исламская Республика Иран является членом ДНЯО и привержена режиму нераспространения [ядерного оружия]. Мы соблюдаем свои обязательства, но не откажемся от наших прав на основе этого договора, включая право на мирное использование ядерной энергии и обогащение", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.

По словам Арагчи, атаки США и Израиля в июне на ядерные объекты Ирана, хотя и повредили здания и оборудование, не смогли уничтожить технологии.

В ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана. Республика осуществила ответную атаку. США вступили в конфликт 22 июня, ударив по иранским ядерным объектам в Исфахане, Натанзе и Фордо. На следующий день Иран атаковал в Катаре крупнейшую на Ближнем Востоке американскую авиабазу Аль-Удейд. После этого президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и Иран согласились установить режим прекращения огня. Он вступил в силу 24 июня.