Фицо на Совете ЕС откажется поддержать финансирование военных нужд Украины

Премьер-министр Словакии также выразил поддержку добивающейся членства в ЕС Сербии, которую руководящие органы сообщества "наказывают за ее суверенные взгляды"

Редакция сайта ТАСС

БРАТИСЛАВА, 17 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что на начинающемся в четверг заседании Евросовета откажется поддержать варианты финансирования военных нужд Украины.

"Принципиально отказываюсь поддержать завтра все, что поведет к [принятию решения предоставления] денег на войну", - сказал премьер, слова которого привело информационное агентство TASR.

Фицо, как следует из сообщения, считает возможным использовать заблокированные в Евросоюзе российские активы для послевоенного восстановления Украины, если это положение будет предусмотрено в достигнутом сторонами конфликта соглашении о заключении мира.

Словакия, как сказал Фицо, готова помогать Украине на двухсторонней основе. "Мы им готовы помочь с разминированием территории и в других областях", - отметил он. Братислава в последние годы сосредоточилась на оказании гуманитарной помощи Киеву. У Евросоюза, по мнению премьера, нет собственного решения урегулирования конфликта.

Фицо выразил поддержку добивающейся членства в ЕС Сербии, которую руководящие органы сообщества "наказывают за ее суверенные взгляды", усложняя реализацию процесса присоединения к организации. "То, что они делают Сербии, не имеет ничего общего со здравым разумом", - сказал премьер, отметив, что президент Сербии Александар Вучич "в знак протеста" отказался от участия в предстоящих мероприятиях ЕС.