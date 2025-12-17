Глава МИД Ирана призвал США поменять свой подход к переговорам

Опыт показал, что понимание США переговоров - это не диалог, а навязывание и диктовка позиций, отметил Аббас Арагчи

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. США под переговорами понимают не равноправный диалог, а диктат своих условий, которых им не удалось достичь во время военных нападений на территорию Ирана в июне. Об этом заявил глава МИД исламской республики Аббас Арагчи.

"Опыт прошлого года показал, что понимание США переговоров - это не диалог, а навязывание и диктовка позиций. Очевидно, что цели, которые не были достигнуты с помощью давления и военных действий, не могут быть навязаны и за столом переговоров", - подчеркнул он на пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.

По мнению Арагчи, США должны сначала поменять свой подход к переговорам, тогда Иран рассмотрит такую возможность. "Но пока не уверены, что они готовы к такому", - добавил он.

В 2025 году пять раундов переговоров Ирана с США по ядерной проблематике при посредничестве Омана завершились безрезультатно из-за начала военной операции Израиля против исламской республики и ударов американских ВС по иранским ядерным объектам.