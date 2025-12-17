Парламент Грузии принял закон о роспуске администрации Южной Осетии

Эта администрация была создана в 2007 году при Михаиле Саакашвили, занимавшем на тот момент пост президента

Цхинвал, Южная Осетия © Валерий Шарифулин/ ТАСС

ТБИЛИСИ, 17 декабря. /ТАСС/. Парламент Грузии в третьем и окончательном чтении принял закон о признании утратившими силу законодательных актов, по которым в 2007 году при Михаиле Саакашвили, занимавшем на тот момент пост президента, была создана временная администрация Южной Осетии. Заседание парламента транслировалось в прямом эфире на сайте законодательного органа.

За законопроект проголосовали 83 депутата. Закон отправят на подпись президенту Грузии Михаилу Кавелашвили. У него есть две недели, чтобы его подписать. Согласно инициативе правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", созданный при Саакашвили орган будет упразднен с 1 января 2026 года.

О решении правительства Грузии упразднить администрацию Южной Осетии 17 ноября сообщил на брифинге спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили. По его словам, на фоне того, как Грузия долгие годы работает над усилением политики непризнания независимости Абхазии и Южной Осетии, использование термина "Южная Осетия" со стороны предыдущих властей "было предательством конституции и национальных интересов". По утверждению Папуашвили, решение о создании администрации Южной Осетии в 2007 году способствовало восстановлению границ упраздненной в 1990 году Юго-Осетинской автономии, что послужило впоследствии одним из факторов, способствовавших конфликту 2008 года.

Администрация Южной Осетии была сформирована в Грузии в 2007 году при экс-президенте Михаиле Саакашвили. На администрацию, базировавшуюся в Тбилиси, были возложены функции руководства бывшим автономным округом, несмотря на утрату контроля над Южной Осетией грузинскими властями. В основном администрация под управлением Владимира Санакоева, а с 2022 года - Тамаза Бестаева, занималась гуманитарными вопросами, помогая югоосетинским беженцам.