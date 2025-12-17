Каллас предложила Таиланду и Камбодже спутниковый мониторинг режима прекращения огня

Глава дипслужбы ЕС добавила, что необходимо не допустить дальнейшего обострения конфликта, для чего необходимо объявить прекращение огня

БРЮССЕЛЬ, 17 декабря. /ТАСС/. Евросоюз может помочь Таиланду и Камбодже, если они договорятся о прекращении огня, в спутниковом мониторинге ситуации на границе. Об этом сообщила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас по итогам разговоров с министрами иностранных дел двух азиатских стран.

"Я продолжу взаимодействовать [со сторонами], чтобы помочь им выйти из цикла эскалации. ЕС может предоставить спутниковые снимки для мониторинга режима прекращения огня", - написала она на своей странице в соцсети Х.

Каллас добавила, что необходимо не допустить "дальнейшего обострения конфликта" между Таиландом и Камбоджей, для чего необходимо объявить прекращение огня.

Столкновения между Таиландом и Камбоджей возобновились 7 декабря. По версии Минобороны Камбоджи, таиландские вооруженные силы первыми начали атаковать ее позиции. По версии армии Таиланда, новый виток конфронтации спровоцировали камбоджийские силы, которые провели артиллерийский обстрел позиций таиландских военных в приграничной зоне, которые в ответ нанесли удары по военной инфраструктуре Камбоджи. Посольства России в обеих странах рекомендовали согражданам воздерживаться от посещения приграничных районов.