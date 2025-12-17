Международное движение русофилов обвинило лидеров ЕС в политике ненависти

Там выразили непонимание, как защита российской культуры и языка может представлять угрозу стабильности кого-либо

СОФИЯ, 17 декабря. /ТАСС/. Международное движение русофилов (МДР) считает, что лидеры Евросоюза превратили ненависть в официальную политику. Об этом говорится в адресованном руководству ЕС письме движения, подписанном генеральным секретарем Николаем Малиновым.

"ЕС наложило санкции на МДР, считая его "ответственным за распространение дестабилизирующих посланий в мировом масштабе от имени правительства РФ". Мы, руководители МДР, хотим уточнить, что не действуем от чьего-то имени. Мы следуем своим принципам и ценностям, наш лозунг - "сейте разумное, доброе, вечное". В современном мире мы жизненно необходимый противовес новому фашизму - русофобии", - заявлено в документе, имеющемся в распоряжении ТАСС.

"Мы не понимаем, как защита российской культуры и языка может представлять угрозу стабильности кого-либо. Любовь не может "подрывать и угрожать". Но "подрывать и угрожать" может ненависть, которую вы демонстрируете и превратили в официальную политику, в которую вовлечены целые народы", - указано в письме.

15 декабря ЕС обновил список санкций против России. В него попали 17 физических и 4 юридических лица, включая Международное движение русофилов. В Брюсселе утверждают, что движение "имеет тесные связи" с МИД России, а также "ответственно за распространение дестабилизирующих нарративов".

Санкции ЕС подразумевают для физических лиц запрет на въезд в Евросоюз и блокирование всех финансовых активов на территории сообщества, для юрлиц - блокировку активов и запрет на любые контакты с европейским бизнесом.