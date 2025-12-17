Румынский политик в разговоре с пранкерами заявил, что хочет развала России

Юлиан Булай откровенно признался, что якобы "независимую российскую оппозицию" собирает и курирует Эрик Кросс - бывший глава эстонской разведки и "большой друг Украины

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Румынский политик, один из лидеров Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Юлиан Булай в разговоре с российскими пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров) заявил, что желает дробления России по этническому признаку.

Пранкеры позвонили Булаю от лица украинского чиновника. Запись разговора опубликована в их Telegram-канале.

"Россия - искусственное государство, созданное из республик, которые в естественном состоянии не могли бы жить вместе. Почему бы нам не включить в оппозицию этнические группы, вроде татар, чеченцев и ещё каких-то групп из Сибири. Я не знаю названий", - сказал он.

Булай, поддерживающий тесные связи с политическими релокантами, также в ходе разговора предложил украинской стороне принять участие в отборе "правильных" релокантов. Кроме того, он откровенно признался, что якобы "независимую российскую оппозицию" собирает и курирует Эрик Кросс - бывший глава эстонской разведки и "большой друг Украины". По его словам, все это делается для того, чтобы не дать России вернуться в ПАСЕ, а заодно активно продвигать нарративы Запада и Украины. "Хорошо, что у нас есть "пояс безопасности". Эстонцы являются посредниками. Так что все сделано добросовестно", - заверил он.