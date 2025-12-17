Лидер АдГ назвала Мерца сумасшедшим из-за идеи отправки войск на Украину

Такие "безответственные заявления подрывают мирные переговоры", указала Алис Вайдель

Редакция сайта ТАСС

Лидер партии "Альтернатива для Германии" Алис Вайдель © Maja Hitij/ Getty Images

БЕРЛИН, 17 декабря. /ТАСС/. Лидер партии "Альтернатива для Германии" Алис Вайдель назвала канцлера ФРГ Фридриха Мерца сумасшедшим после того, как он не исключил возможное участие Бундесвера в так называемых многонациональных силах для Украины.

"Фридрих Мерц спятил. Ему уже мерещится видится Бундесвер, участвующим в боевой операции против России", - написала Вайдель в X. "Его безответственные заявления подрывают мирные переговоры и быстро превращают Германию в воюющую сторону", - отметила она, призвав вернуться к благоразумию.

В эфире телеканала ZDF Мерц оставил открытым вопрос о возможном участии Бундесвера в "многонациональных силах для Украины", отметив лишь, что, "если дело дойдет до этого, то будет достигнуто соглашение о прекращении огня с Россией".

Лидеры стран Евросоюза в понедельник выступили с совместным заявлением по итогам переговоров в Берлине. Подписанты считают, что гарантии Киеву должны включать создание возглавляемых Европой, состоящих из заинтересованных стран "многонациональных сил для Украины", которые должны быть сформированы в рамках "коалиции желающих" и при поддержке США". В заявлении утверждается, что "эти силы будут помогать в восстановлении ВСУ, обеспечении контроля над воздушным пространством Украины и безопасности на море, а также посредством операций внутри Украины".

Лидеры фракций правящих партий ХДС/ХСС и СДПГ в Бундестаге также оставляли открытой возможность участия Германии. Министр обороны ФРГ Борис Писториус выражал сомнения по этому поводу.