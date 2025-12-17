Telegraph: гарантии безопасности Киеву не подразумевают ограничений на вооружение

ЛОНДОН, 17 декабря. /ТАСС/. Гарантии безопасности, которые Соединенные Штаты и европейские страны готовы предоставить Украине, не предполагают ограничений на вооружения в арсенале Киева. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph.

Как пишет издание, США при этом вряд ли будут напрямую поставлять ракеты большой дальности Киеву или финансировать украинскую оборонную промышленность. Однако, говорится в статье, поставки вооружения, вероятно, продолжатся через механизм PURL, запущенный 14 июля президентом США Дональдом Трампом и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Он предполагает закупку американских вооружений европейскими странами для передачи Украине.

Ранее газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что администрация президента США Дональда Трампа выдвинула Украине ультиматум о территориальных уступках в обмен на предоставление гарантий безопасности, схожих со статьей 5 Североатлантического договора, в которой закреплен принцип коллективной обороны НАТО.