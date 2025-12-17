Депутат Рады Костенко: "молодежный" контракт с ВСУ подписали около 5 тыс. человек

Парламентарий отметил, что "материальная мотивация - это еще не все"

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Всего около 5 тыс. человек подписали "молодежный" контракт с ВСУ, несмотря на выплату 1 млн гривен ($24 тыс.) и облегченные условия службы. Об этом заявил секретарь комитета Верховной рады по нацбезопасности и обороне Роман Костенко.

"Мы дали 18 - 24-летним миллионную выплату, хорошую зарплату, четкие сроки службы - один год контракта, увеличили срок подготовки с месяца до трех, ввели отсрочку, дали выезд за границу. При мобилизации 30 тыс. в месяц мы набрали несколько тысяч 18 - 24-летних на эти контракты. Ну пусть даже 5 тыс.", - сказал он в интервью изданию "Украинская правда".

Костенко отметил, что "материальная мотивация - это еще не все".

Ранее агентство Reuters опубликовало информацию о судьбе 11 военных, подписавших с ВСУ "молодежный" контракт. Трое солдат младше мобилизационного возраста считаются пропавшими без вести, двое дезертировали, один покончил жизнь самоубийством, четверо были тяжело ранены. Один из подписавших контракт заявил в интервью агентству, что пожалел о своем решении, а позднее покинул Украину.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Первоначально призыву подлежали мужчины от 27 до 60 лет, но в апреле 2024 года возраст мобилизации был снижен до 25 лет. Украинские власти пытаются восполнить потери в рядах ВСУ любыми способами, в этой связи в стране периодически поднимается тема о снижении мобилизационного возраста до 18 лет. В феврале этого года Минобороны Украины по инициативе Владимира Зеленского объявило о начале приема на контрактную службу мужчин от 18 до 24 лет. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала новые контракты для молодежи билетом в один конец.