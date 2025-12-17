Reuters: Трамп пока не решил, вводить ли новые санкции против РФ

Представитель Госдепартамента заявил, что США не анонсируют какие-либо новые рестрикции

ВАШИНГТОН, 17 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп пока не принял решение о возможности введения новых рестрикций в отношении России. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.

Как отмечается в публикации, "Трамп на данный момент не принял новых решений относительно новых санкций против России". "Задача ведомств состоит в том, чтобы подготовить варианты действий для их реализации президентом", - отметил упомянутый сотрудник. Представитель Госдепартамента заявил, что США не анонсируют какие-либо новые рестрикции. В пресс-службе Белого дома и Госдепа пока не ответили на запросы ТАСС относительно этого.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Соединенные Штаты готовят новые санкции против российской энергетики в случае, если мирная сделка по Украине, по которой в настоящее время ведутся переговоры, не будет заключена. По их информации, новые рестрикции могут быть обнародованы уже на этой неделе.

Как заявил в связи с этим журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, любые санкции наносят вред налаживанию отношений между странами.