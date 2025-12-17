Новым главой партии Зеленского стал Корниенко

"Слуга народа" провела съезд, чтобы избрать нового главу вместо Елены Шуляк, полномочия которой истекли

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко © Ian Forsyth/ Getty Images

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Первый заместитель спикера Верховной рады Александр Корниенко стал новым главой правящей на Украине партии "Слуга народа". Об этом сообщил глава фракции партии Давид Арахамия.

"Только что "Слуга народа" избрала нового председателя партии. Им стал первый вице-спикер парламента Александр Корниенко", - написал он в своем Telegram-канале.

17 декабря партия провела съезд, чтобы избрать нового главу вместо Елены Шуляк, полномочия которой истекли 14 декабря. Она была председателем партии два срока подряд.

Сам Корниенко возглавлял "Слугу народа" с 2019 по 2021 год, пока его не сменила Шуляк. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) уже заявил, что назначение Корниенко свидетельствует о том, что команда Владимира Зеленского готовится к выборам. "Корниенко до избрания депутатом был политтехнологом и занимался выборами. Избрание главой партии говорит о подготовке к выборам. Также, если говорить о [подготовке] законодательства о выборах, то его также курирует Корниенко", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале.

В то же время депутат Марьяна Безуглая написала в своем Telegram-канале, что у Корниенко был конфликт Андреем Ермаком, который до 28 ноября возглавлял офиса Зеленского, однако был уволен на фоне коррупционного скандала. Она позитивно оценила переназначение Корниенко, однако считает, что партию это "не спасет".

9 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что настал подходящий момент для проведения выборов на Украине. Как отметил хозяин Белого дома, в Киеве используют конфликт, чтобы этого не делать. В тот же день Зеленский заявил, что готов к проведению президентских выборов на Украине, но, по его словам, для этого необходимы законодательные изменения и обеспечение безопасности, чтобы военнослужащие тоже могли проголосовать. Он попросил парламентариев подготовить "законодательные изменения", а США и Европу - обеспечить безопасность проведения голосования.