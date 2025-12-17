SZ: два немецких депутата требуют закрыть Русский дом в Берлине

По информации газеты, Русский дом находится под управлением российского госоргана, который с июля 2022 года находится в санкционном списке ЕС

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 17 декабря. /ТАСС/. Два депутата немецкого Бундестага (парламента) выступили с требованием закрыть Русский дом в Берлине. Об этом сообщила газета Süddeutsche Zeitung.

Издание поясняет, что также, как и статус немецкого культурно-информационного центра имени Гёте (Гёте-Института) в Москве, статус Русского дома в Берлине регулируется германо-российским соглашением от 2011 года. По информации газеты, Русский дом находится под управлением российского госоргана, который с июля 2022 года находится в санкционном списке ЕС. Отмечается, что, несмотря на санкции, в культурном центре по-прежнему проводятся мероприятия.

В этой связи депутат Бундестага Родерих Кизеветтер (Христианско-демократический союз, ХДС) призвал "немедленно закрыть" организацию. По его мнению, она представляет собой "политический инструмент России", который обходит санкции. Депутат Бундестага от партии "Зеленые" Робин Вагнер уверен, что из расположенного в Берлине культурного центра ведется "информационная война" против немцев. Вагнер осознает, что в случае закрытия центра Россия примет зеркальные меры в отношении Гёте-Института, однако считает это "меньшим злом".

В Русском доме изданию указали, что центр является культурным учреждением и напомнили, что его деятельность лежит строго в рамках "действующих двусторонних межправительственных соглашений" о работе культурных и информационных центров РФ и ФРГ.

В январе 2023 года стало известно о доследственной проверке деятельности Русского дома. Несколько дней спустя она была прекращена в связи с дипломатическим статусом руководства. Русский дом в Берлине открыт в 1984 году. Его работа направлена на развитие культурно-гуманитарных и научно-образовательных связей между РФ и ФРГ, на поддержку россиян, находящихся в Германии, а также популяризацию русской культуры и русского языка. В стенах центра проводится множество культурных и просветительских мероприятий, включая выставки, концерты, театральные постановки и языковые курсы.