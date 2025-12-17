Макрон не смог добиться удаления сгенерированного ИИ видео о госперевороте

Президент Франции призвал сделать алгоритмы соцсетей прозрачными для государства и ускорить процесс удаления дезинформации из сети

Редакция сайта ТАСС

ПАРИЖ, 17 декабря. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон пожаловался на неспособность противодействовать тем, кто "смеется" над Францией, распространяя о ней дезинформацию в соцсетях.

Французский лидер выразил свое недовольство по поводу того, что ему не удалось добиться удаления опубликованного в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) фейкового видео о якобы произошедшем во Франции госперевороте.

"Я начинаю думать, что у меня нет рычагов давления на кого бы то ни было. <…> Эти люди смеются над нами, они плюют на правила публичных дебатов, они смеются над суверенностью демократии. И поэтому они подвергают нас опасности", - сказал он 16 декабря в ходе своего выступления в Марселе, трансляцию которого вел Елисейский дворец. В этой связи Макрон призвал сделать алгоритмы соцсетей прозрачными для государства и ускорить процесс удаления дезинформации из сети.

Ранее в Facebook распространился видеоролик, в котором якобы французской журналистка делала репортаж о том, что во Франции неизвестный полковник совершил госпереворот. По словам Макрона, один африканский коллега даже написал ему сообщение после того, как наткнулся на это видео. "Господин президент, что у вас там происходит? Я очень взволнован", - процитировал Макрон слова африканского коллеги. Видео оказалось фейком, созданным с помощью ИИ. Оно было размещено в пятницу на странице, где также были опубликованы аналогичные ролики, в частности, посвященные попытке госпереворота в Бенине. Макрон отметил, что само видео его "позабавило", однако он попросил своих помощников потребовать от соцсети удалить ролик. Социальная сеть удалять видео отказалась, сообщив, что ролик "не нарушает [ее] правила".