Politico: подготовительные переговоры ЕС об изъятии активов РФ зашли в тупик

Послы Евросоюза лишь отдалились от достижения договоренности, отмечает издание

Редакция сайта ТАСС

© AP Photo/ Virginia Mayo

БРЮССЕЛЬ, 17 декабря. /ТАСС/. Подготовительные переговоры послов ЕС об экспроприации активов России фактически зашли в тупик, сообщило европейское издание Politico.

"Менее, чем за 24 часа до начала саммита, на котором будет обсуждаться ситуация с российскими активами, посол Бельгии при ЕС Петер Морс заявил своим коллегам (на заседании Комитета постоянных представителей ЕС по проблеме активов России - прим. ТАСС), что этот переговорный процесс пошел вспять", - сообщило Politico, отмечая, что послы 17 декабря лишь отдалились от достижения договоренности.

Ссылаясь на источники, Politico отмечает, что Бельгия потребовала от стран ЕС "неограниченных финансовых гарантий". Бельгия считает, что остальные страны ЕС должны разделить любые риски, с которыми может столкнуться королевство в случае экспроприации €185 млрд российских активов, блокированных на площадке депозитария Euroclear. Объем гарантий не должен быть ограничен суммой в €210 млрд, как это якобы предлагала Еврокомиссия, поскольку ущерб для королевства может оказаться значительно большим.

По информации Politico, остальные страны ЕС на неограниченные гарантии не согласны. Точно так же не встретило всеобщего одобрения требование Бельгии, чтобы все страны Евросоюза расторгли свои инвестиционные соглашения с Россией в случае экспроприации активов. "К раздражению Бельгии ряд стран ЕС отказались сделать это, опасаясь ответных мер Кремля", - отмечает издание.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по прибытии в Брюссель на саммит ЕС - Западные Балканы, который намечен на вечер 17 декабря, объявил, что вопрос об активах России уже "снят с повестки дня саммита ЕС 18-19 декабря". Официального подтверждения этому из институтов Евросоюза пока не прозвучало.

Ранее посол России в Бельгии Денис Гончар заявил в интервью ТАСС, что вне зависимости от схемы, по которой ЕС попытается экспроприировать активы России - это будет воровством. Посол предупредил, что ответные действия России "последуют немедленно" и заставят Запад "считать убытки".