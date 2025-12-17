Berliner Zeitung: экономист Сакс призвал Мерца выучить историю

Ни Советский Союз, ни Российская Федерация не нарушали суверенитет нейтральных государств в послевоенном порядке, заявил Джеффри Сакс

БЕРЛИН, 17 декабря. /ТАСС/. Американский экономист Джеффри Сакс в открытом письме к канцлеру Германии Фридриху Мерцу призвал его выучить историю и сделать ставку на дипломатию для урегулирования конфликта на Украине. Текст письма опубликовала газета Berliner Zeitung.

"Выучите историю, господин канцлер! И будьте честны! Без честности не может быть доверия. Без доверия не может быть безопасности. А без дипломатии Европа рискует повторить катастрофы, из которых она якобы извлекла уроки", - считает эксперт. По его словам, безопасность на Украине "не будет достигнута путем размещения немецких, французских или других европейских войск". Это только "усугубит раскол и продлит войну", в то время как стабильность может быть достигнута только "путем нейтралитета, подкрепленного надежными международными гарантиями". В этой связи он предлагает закрепить за Украиной статус нейтрального государства.

"История ясно показывает: ни Советский Союз, ни Российская Федерация не нарушали суверенитет нейтральных государств в послевоенном порядке - ни Финляндии, ни Австрии, ни Швеции, ни Швейцарии, ни других стран. Нейтралитет работал, потому что учитывал законные соображения безопасности всех сторон. Нет веских причин полагать, что он не может работать снова", - пояснил Сакс.

Эксперт отметил, что Мерц "неоднократно говорил об ответственности Германии за европейскую безопасность". "Эту ответственность нельзя заменить лозунгами, избирательной памятью или нормализацией военной риторики", - подчеркнул он. По мнению экономиста, последние высказывания Мерца дают основания полагать, что канцлер не относится к текущей ситуации вокруг Украины с подобающей моменту "исторической серьезностью и честностью".

"История рассудит, что Германия помнит, а что забывает. Пусть на этот раз Германия выберет дипломатию и мир и сдержит свое слово", - призвал Сакс.

Лидеры стран Евросоюза в понедельник выступили с совместным заявлением по итогам переговоров в Берлине. Подписанты считают, что гарантии Киеву должны включать создание возглавляемых Европой и состоящих из войск заинтересованных стран "многонациональных сил для Украины", которые должны быть сформированы в рамках "коалиции желающих" и при поддержке США. В заявлении указывается, что "эти силы будут помогать в восстановлении ВСУ, обеспечении контроля над воздушным пространством Украины и безопасности на море, а также посредством операций внутри Украины".