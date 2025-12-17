ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Мерц призвал ЕС конфисковать замороженные активы России

По словам канцлера ФРГ, изъятие российских активов и их передача Украине "позволит финансировать украинскую армию еще минимум два года"
16:30

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц

БЕРЛИН, 17 декабря. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц призвал ЕС принять решение о конфискации замороженных российских активов. "Недостаточно продолжения финансовой поддержки Украины со стороны Европы", - заявил он, выступая в Бундестаге. По его словам, конфискация российских активов и их передача Украине "позволит финансировать украинскую армию еще минимум два года".

В свою очередь премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по прибытии в Брюссель сообщил, что вопрос о конфискации российских финансовых активов не будет стоять на повестке дня саммита Евросоюза, который пройдет в столице Бельгии 18-19 декабря.

"Венгрия одержала победу на переговорах перед саммитом ЕС. Председатель Еврокомиссии [Урсула фон дер Ляйен] объявила, что вопрос о заблокированных российских активах не будет стоять на повестке дня", - процитировало Орбана агентство MTI.

Президент России Владимир Путин отмечал, что обсуждаемая в Европе конфискация активов РФ стала бы актом воровства. Как сообщил ТАСС министр юстиции России Константин Чуйченко, руководству страны уже представлены варианты ответа на возможное изъятие российских активов странами Запада. 

