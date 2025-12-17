Berliner Zeitung: европейцы сознательно блокируют переговоры по Украине

По мнению издания, то, что европейцы пытаются продать как "активную мирную политику", с точки зрения Москвы и Вашингтона, представляет собой не более чем "информационный шум"

БЕРЛИН, 17 декабря. /ТАСС/. Встреча европейских лидеров в Берлине является очередным доказательством тому, что европейцы сознательно блокируют переговорный процесс по Украине. Такое мнение высказывает газета Berliner Zeitung (BZ).

По мнению издания, то, что европейцы пытаются продать как "активную мирную политику", с точки зрения Москвы и Вашингтона, представляет собой не более чем "информационный шум". Политики, которые "все же продвигают идею о введении западных войск на Украину, сознательно рискуют заблокировать весь процесс", отмечает газета, указывая, что "Европа заявляет о своей поддержке мира и дипломатии, но на деле подрывает процесс, который мог бы привести к прочному, хотя и неудобному компромиссу".

"Европа избегает любой солидарной ответственности за принятие сложных решений, но в то же время способствует тому, что эти решения вообще не принимались, - подчеркивается в статье. - Европа вновь теряется в символической политике, и встреча в Берлине - лучший тому пример".

Лидеры стран Евросоюза в понедельник выступили с совместным заявлением по итогам переговоров в Берлине. Подписанты считают, что гарантии Киеву должны включать создание возглавляемых Европой, состоящих из заинтересованных стран "многонациональных сил для Украины", которые должны быть сформированы "в рамках "коалиции желающих" и при поддержке США". В заявлении указывается, что "эти силы будут помогать в восстановлении ВСУ, обеспечении контроля над воздушным пространством Украины и безопасности на море, а также посредством операций внутри Украины".