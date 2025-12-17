Украина и Германия подписали договоренности о поставках вооружений на €1,2 млрд

Они включают долгосрочные поставки запасных частей к системам Patriot, закупку на выделенные средства украинских беспилотников и совместное производство БПЛА

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Украина подписала с Германией ряд договоренностей о поставках и совместном производстве вооружений на общую сумму в €1,2 млрд. Об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

"Подписан ряд новых важных договоренностей с немецкими партнерами на сумму более €1,2 млрд", - написал он в Telegram-канале.

По словам Шмыгаля, договоренности включают долгосрочные поставки запасных частей к системам Patriot, закупку на выделенные средства украинских беспилотников и совместное производство БПЛА, создание 200 самоходных артиллерийских установок "Богдана", а также поставку новейших средств РЭБ.

15 декабря канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что ФРГ с февраля 2022 года потратила на военную поддержку Украины €40 млрд и еще €36 млрд - на гражданскую помощь. Он пообещал, что в 2026 году Берлин выделит на военную поддержку Киева еще более €11 млрд.