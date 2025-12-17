Филат: процесс по делу Плахотнюка превращается в срежиссированный им фарс

Экс-премьер Молдавии призвал госорганы и общественность отнестись к процессу с максимальной серьезностью

КИШИНЕВ, 17 декабря. /ТАСС/. Экс-премьер Молдавии Владимир Филат заявил, что суд над бывшим лидером Демократической партии Молдовы (ДПМ) и олигархом Владимиром Плахотнюком превращается в фарс, призвав госорганы и общественность отнестись к процессу с максимальной серьезностью.

"Я глубоко потрясен развитием уголовного процесса по делу Владимира Плахотнюка и тем, каким образом данное дело в настоящее время рассматривается. Принятие показаний, которые в лучшем случае должны были бы стать предметом отдельных уголовных расследований, а не фигурировать в качестве обычных свидетельских заявлений, неизбежно приводит меня к выводу, что мы наблюдаем судебный фарс, а не уголовный процесс исключительной общественной значимости", - написал Филат в своем Telegram-канале.

Он призвал рассматривать дело о краже $1 млрд из банковской системы через призму узурпации государственной власти, а парламент - возобновить расследование со своей стороны. "Любой иной подход лишь воспроизводит юридическую архитектуру, созданную и продуманную самим Плахотнюком, с целью размывания уголовной ответственности и переноса вины с конкретных лиц на абстрактные политические образования", - считает Филат. "Я официально обращался с просьбой о привлечении европейской прокуратуры к расследованию данной масштабной аферы, поскольку ее размах, механизмы и последствия значительно превышают возможности и, к сожалению, уровень независимости действующих национальных институтов", - отметил политик.

В Молдавии выдали ордер на арест Плахотнюка по трем уголовным делам, самое громкое из них - соучастие в хищении $1 млрд в 2014 году. Скандал спровоцировал отставку правительства Филата, который возглавлял тогда Либерал-демократическую партию Молдовы. Позже его обвинили в принятии взяток и злоупотреблении служебным положением в контексте расследования хищения денег из банков. Скандал привел к распаду правящей коалиции из ЛДПМ и ДПМ, что позволило затем ДПМ сформировать собственное правительство.

Однако после проигрыша ДПМ на выборах в 2019 году Плахотнюк покинул страну и нашел убежище в США. Генпрокуратура Молдавии назвала его одним из главных организаторов банковского хищения. После долгих скитаний за рубежом бывший олигарх был арестован в Греции и экстрадирован в Кишинев.