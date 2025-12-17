The Spectator: ЕС и Украине придется считаться с РФ по гарантиям безопасности

Колумнист британского журнала Оуэн Мэттьюс указал, что "европейцы не желают и не могут обеспечить Украину необходимым оборудованием, деньгами и живой силой для достижения военной победы над Россией"

ЛОНДОН, 17 декабря. /ТАСС/. Европейские страны и Украина должны отказаться от иллюзий и признать, что вопрос гарантий безопасности требует согласования с российской стороной, которая добивается успехов на фронте. Такое мнение выразил колумнист британского журнала The Spectator Оуэн Мэттьюс.

"Что касается гарантий безопасности, то наилучшим возможным вариантом станет формула, приемлемая не только для Украины, Европы и США, но и в конечном счете для Кремля тоже. Любой, кто не согласен с этим, может вступить в войну с Россией, одолеть [президента России Владимира] Путина и навязать условия. Есть желающие?" - написал он.

Мэттьюс указал, что "европейцы не желают и не могут обеспечить Украину необходимым оборудованием, деньгами и живой силой для достижения военной победы над Россией". По его словам, в позиции европейских стран есть три "ключевые слабости". "Во-первых, и [Владимир] Зеленский, и его европейские союзники, похоже, считают, что ведут переговоры об окончательных условиях мира с [президентом США Дональдом] Трампом, в то время как последнее слово остается за Путиным", - отметил журналист.

"Во-вторых, Европа, похоже, считает, что, если Украина продержится еще немного, то Россия будет на грани военного и экономического краха. И одновременно с этим в Европе говорят, что Россия настолько сильна, что следует опасаться реального вторжения в ближайшем будущем. Эти два утверждения не могут быть оба верны. В-третьих, европейцы, похоже, не понимают, что время может быть не на стороне Украины", - подчеркнул Мэттьюс, признав военные успехи ВС РФ на поле боя.

Колумнист добавил, что европейцы в своем подходе исходят из желаемого, а не из возможного. При этом он указал, что именно европейские страны препятствуют достижению мира. "Из союзников Украины именно американцы говорят о завершении войны к Рождеству, в то время как Европа продолжает искать способы финансирования военных усилий Украины как минимум еще два года", - написал он.

Говоря о том, как могут выглядеть гарантии безопасности для Украины, Мэттьюс заявил, что западные страны точно не возьмут на себя железобетонные обязательства защищать ее в будущем. "Несмотря на всю пафосную риторику, мы можем быть уверены в одном: гарантии безопасности, предложенные Зеленскому, не обяжут Запад воевать за Украину", - заключил он.

История вопроса

Лидеры стран ЕС в понедельник выступили с совместным заявлением по итогам переговоров в Берлине. Подписанты считают, что гарантии Киеву должны включать создание возглавляемых Европой, состоящих из заинтересованных стран "многонациональных сил для Украины", которые должны быть сформированы "в рамках "коалиции желающих" и при поддержке США". В заявлении указывается, что "эти силы будут помогать в восстановлении ВСУ, обеспечении контроля над воздушным пространством Украины и безопасности на море, а также посредством операций внутри Украины".

Москва выступает против присутствия военнослужащих стран НАТО на Украине. На брифинге 17 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что позиция Москвы против размещения западных контингентов на Украине последовательна и хорошо известна. 21 августа министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что обеспечение гарантий безопасности Украины путем "иностранной военной интервенции на какую-то часть украинской территории" для России будет неприемлемым.