Италия не намерена направлять войска на Украину

Лидеры стран ЕС считают, что гарантии Киеву должны включать "создание возглавляемых Европой, состоящих из заинтересованных стран "многонациональных сил для Украины"

РИМ, 17 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Рим не намерен направлять войска на Украину.

"Для обеспечения безопасности Украины среди прочего предполагается размещение "многонациональных сил для Украины" во главе с "коалицией желающих" на основе добровольного участия стран. Я еще раз подтверждаю, что Италия не намерена направлять своих солдат на Украину", - сказала она, выступая в парламенте.

Лидеры стран Евросоюза в понедельник выступили с совместным заявлением по итогам переговоров в Берлине. Они считают, что гарантии Киеву должны включать "создание возглавляемых Европой, состоящих из заинтересованных стран "многонациональных сил для Украины", которые должны быть сформированы "в рамках "коалиции желающих" и при поддержке США". В заявлении указывается, что "эти силы будут помогать в восстановлении ВСУ, обеспечении контроля над воздушным пространством Украины и безопасности на море, а также посредством операций внутри Украины".

Москва выступает против присутствия военнослужащих стран НАТО на Украине. 21 августа министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что обеспечение гарантий безопасности Украины путем "иностранной военной интервенции на какую-то часть украинской территории" для России будет неприемлемым.