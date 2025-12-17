Главком ВС Пакистана проводит переговоры в Ливии с командующим ЛНА

По информации пресс-службы ЛНА, пакистанский военачальник прибыл в Бенгази для проведения серии встреч по вопросам, представляющим взаимный интерес

РАБАТ, 17 декабря. /ТАСС/. Главнокомандующий ВС Пакистана фельдмаршал Асим Мунир проводит переговоры с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршалом Халифой Хафтаром. Об этом сообщила пресс-служба ЛНА, штаб которой находится в городе Бенгази на востоке Ливии.

По ее информации, пакистанский военачальник прибыл в Бенгази "для проведения серии встреч по вопросам, представляющим взаимный интерес". Указывается, что Мунир посещает Ливию в сопровождении высокопоставленной военной делегации, в которую, в частности, входит начальник штаба армии Пакистана. В сообщении пресс-службы также отмечается, что в ходе встречи Мунира с Хафтаром "стороны подтвердили прочность двусторонних отношений и важность их дальнейшего укрепления".

Ранее агентство Reuters сообщало, что главком ВС Пакистана планирует в ближайшие недели отправиться в Вашингтон и встретиться с президентом США Дональдом Трампом. Одной из основных тем переговоров, по данным агентства, должна стать перспектива участия пакистанских военных в формировании международных сил в секторе Газа. В последнее время Мунир встречался с гражданским и военным руководством Египта, Индонезии, Иордании, Катара, Малайзии, Саудовской Аравии и Турции - стран, которые потенциально могут присоединиться к созданию миротворческих сил в Газе.

В настоящее время посредники на переговорах по стабилизации в Газе обсуждают выполнение второго этапа соглашения о прекращении огня в секторе. Главными препятствиями являются проблемы разоружения военизированных отрядов палестинского движения ХАМАС и размещения в анклаве международных сил. Представители ХАМАС пока отказываются от передачи какой-либо стороне личного оружия, мотивируя это необходимостью самообороны своих сторонников. Что же касается размещения в Газе международных сил, которые, по плану Трампа, должны быть представлены, главным образом, контингентами из арабских и исламских стран, то именно эти государства крайне неохотно воспринимают такую инициативу. По высказываниям их представителей, они пока с трудом понимают, как военнослужащие исламских, в том числе арабских государств, будут противодействовать арабам-палестинцам, выступающим в поддержку "Исламского движения сопротивления" (ХАМАС).