Генсек ООН призвал США и Венесуэлу к сдержанности и деэскалации

Заместитель официального представителя главы всемирной организации Фархан Хак добавил, что Антониу Гутерриш "пристально следит за нынешней ситуацией и общается с соответствующими сторонами"

ООН, 17 декабря. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призывает США и Венесуэлу проявлять сдержанность и стремиться к деэскалации. Об этом заявил на брифинге заместитель официального представителя главы всемирной организации Фархан Хак.

"Генеральный секретарь сфокусирован на том, чтобы избежать дальнейшей эскалации. Генеральный секретарь призывает к сдержанности и немедленной деэскалации ситуации. Он призывает все стороны соблюдать свои обязательства по международному праву, включая Устав ООН и другие применимые правовые базы для сохранения мира в регионе", - сказал он.

Хак добавил, что глава всемирной организации "пристально следит за нынешней ситуацией и общается с соответствующими сторонами".

Вашингтон безосновательно обвиняет венесуэльские власти в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. ВМС США разместили в Карибском море ударную группу кораблей во главе с авианосцем Gerald R. Ford, атомную подводную лодку, более 16 тыс. военнослужащих. С сентября ВС США потопили в регионе не менее 20 скоростных лодок, в результате чего погибли более 80 человек.